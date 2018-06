Punkt für Bad Saulgau: Seit 2015 kennt die Entwicklung der Straftaten in Sigmaringen nur eine Richtung. Allerdings registrierte die Polizei in Bad Saulgau pro 1000 Einwohner auch schon vorher weniger Straftaten. (Die Zahlen wurden bereinigt, sie enthalten also keine Verstöße, die nur Ausländer begehen können.)