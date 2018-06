An öffentlichen und privaten Gymnasien in Friedrichshafen waren die Klassen in den vergangenen neun Schuljahren im Schnitt etwas kleiner. Die Daten zeigen ausschließlich die Klassenstärken an Gymnasien, weil dort die Schülerzahlen zuletzt stark angestiegen sind. In Baden-Württemberg kamen im vergangenen Schuljahr auf eine Klasse an öffentlichen Gymnasien durchschnittlich 25,5 Schüler, an Realschulen 24,8, an Haupt- und Werkrealschulen 19,2 und an Grundschulen 19,4.