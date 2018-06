Für welche Stadt möchten Sie Ihre Tipps abgeben?

Schwäbisch Gmünd

Aalen

Wie hat sich Ihre Stadt in den vergangenen Jahren verändert?

Schwäbisch Gmünd gegen Aalen - welche Stadt schneidet im Duell der Gemeinden besser ab? Hier können Sie tippen, wie sich Ihre Heimatstadt in den vergangenen Jahren entwickelt hat und anschließend Ihre Einschätzung mit den tatsächlichen Werten vergleichen.

Dafür müssen Sie einfach die Linie der Grafik mit Maus oder Touchscreen weiterziehen. Sie können diese später noch anpassen. Danach verrät ein Klick auf den nun roten Button, ob Sie richtig lagen. Anschließend sehen Sie im Hintergrund eine graue Linie. Diese zeigt an, wie die Entwicklung in der Konkurrenz-Gemeinde verlief. Ganz oben sehen Sie den jeweils amtierenden Bürgermeister in der ausgewählten Stadt. Dargestellt werden übrigens keine absoluten Zahlen, sondern meist Berechnungen pro 1000 Einwohner, um die Kommunen besser miteinander vergleichen zu können.